KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

'Bayram tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili kararını açıkladı. Detaylar A Haber'de!