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Haberler Yaşam Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:51

Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vatani görevini yapmaya hazırlananlar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları anbean takip ediyor. Bu kapsamda 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri hakkında yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. 2025 yılı içinde silahaltına alınmayı bekleyen pek çok kişi bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte e-Devlet Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile sevk tarihleri…

Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sevk tarihleri hakkında detayları paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama doğrultusunda, askerlik yerlerine ilişkin bilgilerin e-Devlet üzerinden paylaşılacağı tarih belli oldu. Peki, Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

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Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB yaptığı açıklamada "Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2025
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
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