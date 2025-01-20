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Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri 2025: Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
12:51
Vatani görevini yapmaya hazırlananlar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruları anbean takip ediyor. Bu kapsamda 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri hakkında yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. 2025 yılı içinde silahaltına alınmayı bekleyen pek çok kişi bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte e-Devlet Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile sevk tarihleri…