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Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:49
Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...
Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereke, sağlıklı yaşam standartlarını devam ettirebilmek. Fakat bazı iller, dolaşım sistemi ölümlerinde öne çıkarken, bazılarında ise oranlar diğerlerine göre çok daha düşük. İşte dolaşım sistemi nedeniyle en çok ve en az ölümün yaşandığı şehirler...