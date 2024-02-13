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Haberler Yaşam Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:49

Bu şehirde yaşayanlar "kalbine" dikkat etsin! Bu il "kalp-damar hastalıkları ölümünde" ilk sırada...

Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereke, sağlıklı yaşam standartlarını devam ettirebilmek. Fakat bazı iller, dolaşım sistemi ölümlerinde öne çıkarken, bazılarında ise oranlar diğerlerine göre çok daha düşük. İşte dolaşım sistemi nedeniyle en çok ve en az ölümün yaşandığı şehirler...

Bu şehirde yaşayanlar kalbine dikkat etsin! Bu il kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada...

2022 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller TÜİK verilerine göre listelendi. İşte dolaşım sistemi hastalıklarında tehlike altında olan ve daha tehlike oranının daha az olduğu iller...

Bu şehirde yaşayanlar kalbine dikkat etsin! Bu il kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada...

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN ÖLÜMLERİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - SİİRT - %40

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Bu şehirde yaşayanlar kalbine dikkat etsin! Bu il kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada...

9 - DENİZLİ - %40,2

Bu şehirde yaşayanlar kalbine dikkat etsin! Bu il kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada...

8 - BİLECİK - %40,6

Bu şehirde yaşayanlar kalbine dikkat etsin! Bu il kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada...

7 - YOZGAT - %41,4

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