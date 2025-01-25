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CHP'li Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel'in rapor oyunu! Skandalı ifşa eden belgeler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
06:17
CHP'li Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel'in rapor oyunu! Skandalı ifşa eden belgeler ortaya çıktı
Grand Kartal Oteli yönetimi, otele ait 70 metrekare büyüklüğündeki müştemilata kafe/restoran açmak için işletme ruhsatı vermekle yetkili olan Bolu İl Özel İdaresi'ne başvuruda bulunuldu. Başvuru üzerine İl Özel İdaresi gerekli olan evrak listesini otel yönetimine iletti. İşletme ruhsatı talep edilen kafe/restoranın otele ait bir yapı olduğu, otel ile aynı giriş çıkışa sahip olduğu ve otelin güvenlik sistemi ile yangın kaçış yollarından faydalanacağı gerekçesiyle gerekli olan yangın uygunluk belgesinin tüm otel için alınması gerektiği otel yönetimine bildirildi.