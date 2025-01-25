CHP’li Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel’in rapor oyunu! Skandalı ifşa eden belgeler ortaya çıktı

AYNI GÜN RESTORAN İÇİN BAŞVURULDU

Tüm otel için yapılan başvurunun geri çekildiği aynı gün yani 24 Aralık 2024 tarihinde bu kez yalnızca kafe/restoran için işletmeci "Mudurnu Enerji A.Ş" adına yangın uygunluk belgesi talebiyle Bolu Belediyesi'ne başvuruda bulunuldu. Bolu İtfaiyesi, 8 adet kusur tespit ettiği otele ait müştemilatta açılmak istenen kafe/restoran için tüm oteli kapsayacak denetim sonucu uygunluk belgesi düzenlemesi gerekirken mevzuata aykırı bir şekilde yalnızca kafe/restoran için denetim yaparak 2 Ocak 2025 tarihinde işletmeci "Mudurnu Enerji A.Ş" adına kafe/restorana yangına uygundur belgesi verdi.

