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Haberler Yaşam CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 16:21

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Balıkesir'de yaşayan Niyazi Ünal, CHP'li Erdek Belediyesi'ni eleştirdi. Gece yarısı sokak ortasında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin tarafından öldüresiye darp edildi. Teleskobik cop kullanılarak dövülen ve ölümle burun buruna gelen Ünal'ın kafasına 6 adet pens atıldığı belirtildi!

GÖKHAN DAĞLI
CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde yaşayan spor öğretmeni Niyazi Ünal, sosyal medya hesabından CHP'li Erdek Belediyesi'ni eleştirdi.

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Gece yarısı köpeğini gezdirdiği sırada Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin, Niyazi Önal tarafından önü kesilen Niyazi Önal, konuşma teklifini kabul etti. Ancak konuşmak yerine Murat Çetin tarafından teleskobik cop ile darp edildi!

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CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Niyazi Önal, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Kafasından yara alan Niyazi Önal'a 6 adet pens atıldığı belirtildi. Ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan Niyazi Önal, tedavisinin tamamlanmasını ardından taburcu edildi.

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

İFADESİ SONRASI SERBEST KALDI

Niyazi Önal'ın şikayetçi olması üzerine, emniyete çağırılan Murat Çetin, ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Olayın ardından, Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin ve yönetim kurulu Erdek'e gelerek Niyazi Önal'ı ziyaret etti. Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Gürbüz Şahin, "Arkadaşımız köpeğini gezdirirken sokakta yolu kesilerek hakaret edilmiş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit edilmiş ve teleskopik copuyla vücuduna ve kafasına defalarca vurulmuştur. Kanlar içinde yere düşen arkadaşımıza şiddet devam etmiştir.

CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

Aynı sokakta oturan saldırganların olayı planladıkları ve arkadaşımızın evden çıkmasını bekledikleri yanlarında taşıdıkları ve saldırı anında kullandıkları teleskopik coptan anlaşılıyor. Saldırıya uğrayan Niyazi öğretmenimizin bağırması üzerine çevreden yetişen mahalle sakinlerinin araya girmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan arkadaşımız Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

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