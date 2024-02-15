CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!

İFADESİ SONRASI SERBEST KALDI

Niyazi Önal'ın şikayetçi olması üzerine, emniyete çağırılan Murat Çetin, ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Olayın ardından, Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin ve yönetim kurulu Erdek'e gelerek Niyazi Önal'ı ziyaret etti. Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Gürbüz Şahin, "Arkadaşımız köpeğini gezdirirken sokakta yolu kesilerek hakaret edilmiş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit edilmiş ve teleskopik copuyla vücuduna ve kafasına defalarca vurulmuştur. Kanlar içinde yere düşen arkadaşımıza şiddet devam etmiştir.