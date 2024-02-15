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CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
16:21
CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
Balıkesir'de yaşayan Niyazi Ünal, CHP'li Erdek Belediyesi'ni eleştirdi. Gece yarısı sokak ortasında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın damadı Erdek Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Çetin tarafından öldüresiye darp edildi. Teleskobik cop kullanılarak dövülen ve ölümle burun buruna gelen Ünal'ın kafasına 6 adet pens atıldığı belirtildi!