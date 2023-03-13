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Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: "Baba sanırım ben de öleceğim"
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
12:26
Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: "Baba sanırım ben de öleceğim"
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Antakya'daki Elit Apartmanı'nda iki kızı ve eşini kaybetmişti. Acılı baba kızının iletilmeyen son mesajını dinleyince kahroldu. Mümtaz Gövce'ye 10 yaşındaki kızının son mesajı "'Baba annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim' oldu.