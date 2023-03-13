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Haberler Yaşam Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: "Baba sanırım ben de öleceğim"
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:26

Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: "Baba sanırım ben de öleceğim"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Antakya'daki Elit Apartmanı'nda iki kızı ve eşini kaybetmişti. Acılı baba kızının iletilmeyen son mesajını dinleyince kahroldu. Mümtaz Gövce'ye 10 yaşındaki kızının son mesajı "'Baba annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim' oldu.

DHA
Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: Baba sanırım ben de öleceğim

Depremde yıkılan Hatay Antakya'daki Elit Apartmanı'nda yaşayan 4 kişilik Gövce ailesinden, iş seyahati için 6 Şubat gecesi İstanbul'da olan baba Mümtaz Gövce dışında sağ kurtulan olmadı.

Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: Baba sanırım ben de öleceğim

150 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanda eşi Sena, kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül'ü (10) kaybeden Mümtaz Gövce, yaşadıklarını anlattı.

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Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: Baba sanırım ben de öleceğim

"ENKAZDAN 'KURTARIN' SESLERİ GELİYOR, BAKAKALIYORSUNUZ"

Depremden 8 ay önce apartmanın altında bulunan bir dükkanda kolonların kırıldığını farkedip durdurduklarını söyleyen Gövce, "Bu işlem orada bitti diye biliyoruz. Sonrasında kontrol de ettik. Dükkanların dış cephesi yapıldıktan sonra da bildiğimiz kadarıyla o işlem orada bitmişti" dedi.

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Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: Baba sanırım ben de öleceğim

Deprem sonrası enkaz haline gelen apartmanın fotoğraflarının kendisine gönderildiğini söyleyen Gövce, "O fotoğrafı görünce arabamla hemen yola çıktım. Hatay'a 7 saate vardım. Apartmanımız asma katlarla birlikte 9 kat ve 42 daireden oluşuyordu. Yaklaşık 175 kişinin yaşadığı bir apartmandı.

Depremin bıraktığı tarifsiz acı! Kızının iletilmeyen son mesajı kahretti: Baba sanırım ben de öleceğim

Biz üçüncü kattaydık. Apartmanın eksi 1'nci kısmında otoparkımız vardı. Yakınları orada olan kişilerle birlikte, ellerimizde enkazı kaldıralım dedik ama betonla savaş olmuyor. Öyle bir enkazı elinizle kaldıramazsınız.

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