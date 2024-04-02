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Haberler Yaşam Diyarbakır'da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu
Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 12:09

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu

Diyarbakır'da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği'nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden dernek başkanı Mehmet Topkaç, olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu belirterek, "Eğer koltukta oturmuş olsaydım röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında gelmiş" dedi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Diyarbakır’da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu

Olay, 26 Mart akşamı, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi'ndeki TMMBMED'de meydana geldi. Dernek önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, derneğe tabancalarla ateş açtı. Ateşe karşılık verilince şüpheliler kaçtı.

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu

Derneğin içinde çok sayıda kurşun isabet etti, A.G.N. ve M.A.N. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

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Diyarbakır’da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu

Polis, ifadelerini almak üzere olayla ilgili H.D. (16) ve dernek başkanı Mehmet Topkaç'ı emniyete götürdü. Koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden Topkaç, ifadesinde, olay sabahını anlatarak, "Peyas Mezarlığı'nda madde kullanan kişilerle konuşmaya gittim.

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu

Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de 'Sen görürsün' dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti" dedi.

Diyarbakır’da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu

H.D. ve Topkaç, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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