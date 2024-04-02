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Diyarbakır'da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu
Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
12:09
Diyarbakır'da akılalmaz olay! Madde bağımlıları dehşet saçtı: Komşuya iftara gitti ölümden kurtuldu
Diyarbakır'da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği'nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, koltuğunun arkasına 4 kurşun isabet eden dernek başkanı Mehmet Topkaç, olay sırasında yakındaki komşusunda iftarda olduğunu belirterek, "Eğer koltukta oturmuş olsaydım röportaj yapacak durumda değildim. Oturduğum yerde mermi kafaya isabet etmişti. Alnın hizasında gelmiş" dedi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.