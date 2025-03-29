Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA

Arapça'da îdü'l-fıtr ve îdü'l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Esasen ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır.

Bu sebeple bu bayrama ramazan bayramı veya bayramdan önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için fıtır bayramı denilmiştir.