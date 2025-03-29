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Haberler Yaşam Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:39

Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

30 Mart sabahına Ramazan Bayramı ile uyanacak İslam alemi ibadetle dolu geçirecekleri bu özel 3 günü bayram namazı ile başlatıyor. 81 ilde merak edildiği üzere Elazığ bayram namazı saati de araştırmalara konu oldu. Camilerin yolunu tutmaya hazırlanan Müslümanlar, ikamet ettikleri yerde namaz vaktini kontrol ediyor. Peki; 2025 Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Elazığ bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı ile takip ediliyor. Namazı erken eda edecek iller arasında yer alan Elazığ'da namaz vakti için alarmlar kuruldu. Ramazan Bayramının 1. Günü itibarıyla ibadetler başlıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o vakit!

Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ELAZIĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Elazığ ve tüm illerde bayram namazı saatleri Diyanet ile öğreniliyor. Ramazan Bayramının ilk günü kılınacak namazların vakti ilden ile fark ediyor.

Elazığ Bayram Namazı Saati: 06.41

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Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA

Arapça'da îdü'l-fıtr ve îdü'l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Esasen ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır.

Bu sebeple bu bayrama ramazan bayramı veya bayramdan önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için fıtır bayramı denilmiştir.

Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Hz. Peygamber, "Arefe günü, kurban günü ve teşrîk günleri biz müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir" (Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 49; Tirmizî, "Ṣavm", 59; Nesâî, "Menâsik", 195) buyurmuştur.

Elazığ bayram namazı saati! 2025 Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bu sebeple ramazan bayramının ilk günü, kurban bayramında da dört gün oruç tutmak Hanefîler'e göre tahrîmen mekruh, Şâfiî ve Hanbelîler'e göre haram kabul edilmiştir.