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Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
19:44
Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...
Eski tip sürücü belgesi taşıyanların ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların, sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin Nüfüs Müdürlüğü randevularından önce hazırlaması gereken bazı evraklar bulunuyor. İşte detaylar...