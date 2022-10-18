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Haberler Yaşam Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 19:44

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...

Eski tip sürücü belgesi taşıyanların ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların, sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin Nüfüs Müdürlüğü randevularından önce hazırlaması gereken bazı evraklar bulunuyor. İşte detaylar...

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...

Eski tip ehliyetlerin kullanım tarihinde artık sona gelindi. 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren sadece yeni tip sürücü belgeleri geçerli olacak.

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona eriyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

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Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...

Yetkililer, vatandaşlardan başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamalarını istedi.

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...

GEÇERSİZ SAYILACAK

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme süresi daralıyor: İşte son tarih...

PARA CEZASI UYGULANACAK

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.

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