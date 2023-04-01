EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emeklilik başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise ilk aylıklarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Yüz binlerce emekli bu noktada EYT maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Emekli aylıkları, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek soruları yanıt buluyor. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, , EYT maaş ödeme tarihleri son durum…