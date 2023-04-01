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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 10:37

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emeklilik başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise ilk aylıklarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Yüz binlerce emekli bu noktada EYT maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair açıklama Bakan Bilgin'den geldi. Emekli aylıkları, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek soruları yanıt buluyor. Peki, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, , EYT maaş ödeme tarihleri son durum…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

EYT maaşları ne zaman yatacak 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekliliğe hak kazananların başvuruları alınmaya devam ediyor. Başvurularını tamamlayan SSK, BAĞKUR emeklisi vatandaşlar emekli maaşı ödeme günleri sorgulaması yapıyor. EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek soruları Bakan Bilgin'in açıklamaları ile yanıt buldu. Başvuru sayısı 1,5 milyonu aşarken bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı. Peki, EYT emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

EYT MAAŞ İŞLEMLERİ İÇİN FAZLA MESAİ!

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi adına emeklilerin başvuru işlemlerinin hızlı tamamlanması için SGK personeline ek mesai ödemesi de gündemdeki yerini aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: EYT maaşları yattı mı, zaman yatacak? 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK!

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

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