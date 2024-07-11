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Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:02
Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!
İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'fenomenler' soruşturmasına yönelik çok sayıda şüpheliyi takibe aldı. Bu kapsamda 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen gözaltına alındı. İkilinin kasası, bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu aşk yaşayan o isim çıktı!