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Haberler Yaşam Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:02

Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'fenomenler' soruşturmasına yönelik çok sayıda şüpheliyi takibe aldı. Bu kapsamda 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen gözaltına alındı. İkilinin kasası, bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu aşk yaşayan o isim çıktı!

DHA
Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fenomenlere' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi takibe aldı.

Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!

MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişiler incelenirken, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

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Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!

61 GÖZALTI

Mali ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61'e yükseldi.

Fenomen Neslim Güngen ve İnanç Güngen operasyonunda çarpıcı gelişme: Kasaları bakın kim çıktı!

GÖKHAN GÖZ DE ARANIYOR

Polisin teknik takibi sonucu Neslim Güngen'in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan iş insanı Gökhan Göz olduğu tespit edildi.

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