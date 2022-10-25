25 Ekim 2022 yılın ikinci Güneş tutulması gerçekleşecek. Öğlen saatlerinde gerçekleşecek ve Türkiye'den de izlenebilecek. Güneş tutulması yaşanırken küsuf namazı kılınmakta. Diyanet ile Küsuf namazı hükmü önem arz ederken, Müslümanlar küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularına yanıt arıyor. Bir yandan Güneş tutulması etkileri araştırılırken, diğer yandan doğa olayı yaşanırken Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Peki, küsuf nedir, ne demek? Küsuf namazı nasıl kılınır? İşte Küsuf namazı kaç rekat ve diğer soruların cevabı…