Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 09:39

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?

25 Ekim 2022 yılın ikinci Güneş tutulması gerçekleşecek. Öğlen saatlerinde gerçekleşecek ve Türkiye'den de izlenebilecek. Güneş tutulması yaşanırken küsuf namazı kılınmakta. Diyanet ile Küsuf namazı hükmü önem arz ederken, Müslümanlar küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularına yanıt arıyor. Bir yandan Güneş tutulması etkileri araştırılırken, diğer yandan doğa olayı yaşanırken Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Peki, küsuf nedir, ne demek? Küsuf namazı nasıl kılınır? İşte Küsuf namazı kaç rekat ve diğer soruların cevabı…

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorular Güneş tutulması yaklaşırken Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu güzel doğa olayında dua etmek, namaz kılmak isteyen vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Peki, Küsuf namazı kaç rekat, farz mı sünnet mi? Güneş tutulmasında kılınan Güneş tutulması nasıl kılınır? İşte Küsuf ne demek, nedir gibi soruların cevabı…

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?

KÜSUF NAMAZI NEDİR?

Küsûf namazı ezan ve kāmet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?

. Hanefîler'e, Hanbelîler'e ve İmam Mâlik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsûf namazı kılınmaz. Bu durumda namaz yerine tesbih, tehlîl ve istiğfar ile meşgul olunur. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Mâlik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsûf namazının zeval vaktinden sonra kılınması câiz değildir. Vaktinde kılınamayan küsûf namazı kazâ edilmez.

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?

Namazdan önce gusül abdesti almak, cuma ve bayram namazları gibi camide kılmak, rükû, kıraat ve secdeleri normal zamanlara göre daha uzun tutmak küsûf namazının sünnetlerindedir. Ayrıca güneş tutulması sırasında Allah'ı bolca zikretmek, günahların bağışlanmasını dilemek, tekbir getirmek ve sadaka vermek Hz. Peygamber'in tavsiyeleri arasında yer alır.

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Güneş tutulmasında kılınan Küsuf nedir, ne demek?

Hanefî fakihlerine göre küsûf namazı en az iki rek'at olup dört veya daha fazla rek'at olarak da kılınabilir. Her iki veya dört rek'atta bir selâm verilir. Diğer nâfile namazlarda olduğu gibi her rek'atta tek rükû ve iki secde yapılır. İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise küsûf namazı her rek'atta uzunca bir sûrenin okunduğu kıyamdan ve rükûdan sonra tekrar aynı şekilde kıyam ve rükû yapılarak iki rek'at olarak kılınır.

SON DAKİKA