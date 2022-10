Hanefî fakihlerine göre küsûf namazı en az iki rek'at olup dört veya daha fazla rek'at olarak da kılınabilir. Her iki veya dört rek'atta bir selâm verilir. Diğer nâfile namazlarda olduğu gibi her rek'atta tek rükû ve iki secde yapılır. İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise küsûf namazı her rek'atta uzunca bir sûrenin okunduğu kıyamdan ve rükûdan sonra tekrar aynı şekilde kıyam ve rükû yapılarak iki rek'at olarak kılınır.