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Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
11:49
Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!
Erzurum'da 16 Nisan gecesi yaşanan korkunç olay, Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleriyle boğarak öldürdü. Buzlak'ın savcılık ifadesinde ortaya çıkan detaylar, olayın vahametini gözler önüne serdi.