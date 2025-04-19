Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Ali Osman Buzlak'ın savcılıktaki ifadesi, olayın perde arkasını aydınlattı. Hatice ile 3,5 yıl önce tanıştığını belirten Buzlak, 9 Ocak 2025'te ailelerinden habersiz nikah kıydıklarını ve düğün planları yaptıklarını anlattı. Ancak çiftin arasında sık sık tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Buzlak, ifadesinde şunları söyledi:

"Şubat sonunda nişan yapacaktık, ancak Hatice ile tartıştık. Annesi nişanı ertelemek istedi, biz de kabul ettik. Hatice, 5 Mart'ta boşanma davası açtı ama sonra anlaştık ve davadan vazgeçti. 3 Nisan'da nişan, 10 Mayıs'ta düğün yapmaya karar verdik. Ancak aramızda sürekli tartışmalar oldu. Hatice, amcamın evinde oturmak istemedi, yüksek kiralı daireler tutmamı istedi. Mart sonunda nişan ve düğünü iptal ettik."

