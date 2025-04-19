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Haberler Yaşam Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:49

Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

Erzurum'da 16 Nisan gecesi yaşanan korkunç olay, Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleriyle boğarak öldürdü. Buzlak'ın savcılık ifadesinde ortaya çıkan detaylar, olayın vahametini gözler önüne serdi.

DHA
Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

Olay, 16 Nisan 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak, eşi Hatice Agcakale Buzlak ile hastane otoparkında park halindeki otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Buzlak, eşini elleriyle boğdu. 9 Ocak'ta ailelerinden habersiz resmi nikah kıydıkları ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenilen çiftin yaşadığı bu trajedi, geride birçok soru işareti bıraktı.

Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

Cinayetin ardından Buzlak, eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına yerleştirdi. Ardından araçta bulunan bir soda şişesini kırarak boğazını ve bileklerini kesen Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda polis tarafından hareketsiz halde bulunan Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde yapılan aramada ise Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanan Ali Osman Buzlak, "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Hatice Agcakale Buzlak ise toprağa verildi.

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Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

"KENDİMİ KAYBETTİM"
Ali Osman Buzlak'ın savcılıktaki ifadesi, olayın perde arkasını aydınlattı. Hatice ile 3,5 yıl önce tanıştığını belirten Buzlak, 9 Ocak 2025'te ailelerinden habersiz nikah kıydıklarını ve düğün planları yaptıklarını anlattı. Ancak çiftin arasında sık sık tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Buzlak, ifadesinde şunları söyledi:
"Şubat sonunda nişan yapacaktık, ancak Hatice ile tartıştık. Annesi nişanı ertelemek istedi, biz de kabul ettik. Hatice, 5 Mart'ta boşanma davası açtı ama sonra anlaştık ve davadan vazgeçti. 3 Nisan'da nişan, 10 Mayıs'ta düğün yapmaya karar verdik. Ancak aramızda sürekli tartışmalar oldu. Hatice, amcamın evinde oturmak istemedi, yüksek kiralı daireler tutmamı istedi. Mart sonunda nişan ve düğünü iptal ettik."

Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

Olay günü Hatice ile son kez konuşmak için buluştuklarını belirten Buzlak, tartışmanın büyümesiyle kontrolünü kaybettiğini itiraf etti:
"Hatice, 'Seni aldattım, aldatmaya devam edeceğim, beni boşa' dedi. Şok oldum, 3 kere 'boş ol' diyerek dinen boşadım. Ancak o susmadı, aileme ve bana hakaretler etti. Kendimden geçtim, bir anda boğazına sarıldım ve uzun süre sıktım. Boğazını bıraktığımda Hatice ölmüştü, nefes almıyordu."

Hatice Agcakale Buzlak otomobilin bagajında ölü bulunmuştu! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu!

Buzlak, cinayetin ardından Hatice'nin cesedini bagaja koyduğunu ve intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti. Polis ekiplerine teslim olurken, "Hatice'nin bagajda olduğunu söyledim. Yaşadığım olaydan pişmanım, bir anlık sinirle oldu" dedi.
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