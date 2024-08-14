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Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:31

İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan'ın sırrı da buymuş...

Kadın erkek fark etmeksizin günümüzde cildine iyi bakmak için birçok yol arayan kişiler cilt bakımı ve doğal yollar olmak üzere rutinler uyguluyor. Fakat bazen uygulanan yöntemler iyi yanıt vermezken cildin bariyerini de bozabiliyor. Bu noktada içerisinde katkı ürünleri yer alan ürünler yerine doğal içerikli bakım ürünleri daha çok tercih ediliyor. Doğallık denilince de Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi ortaya çıkıyor. Bu reçetenin yıllar öncesine dayandığını hatta Hürrem Sultan'ın bile kullandığı konuşuluyor. İşte, o yöntem…

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan’ın sırrı da buymuş...

Günümüz güzellik algıları doğallıktan yana olurken, cilt bakım rutinlerinin de doğal ürünlerle yapılmasına özen gösteriliyor. Bu noktada ise İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi devreye giriyor. İbn-i Sina, çalışmalarıyla ve reçeteleriyle dünyaya adını duyuran İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarındandır. Günümüzde ise hala İbn-i Sina reçeteleri uygulanmaktadır. İşte, Hürrem Sultan'ın da sırrı olan mermer gibi cilt reçetesi…

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan’ın sırrı da buymuş...

İbn-i sina İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen Fars polimat ve "polimerik erken tıbbın babası" olarak bilinen tabiptir.

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İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan’ın sırrı da buymuş...

İBN-İ SİNA'NIN MERMER GİBİ CİLT REÇETESİ

Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina'nın reçeteleri dikkat çekiyor.

İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşam için gereken birçok tüyo vermiş, aynı zamanda hem hastalıklara çare olabilecek hem de erken yaşlamaya karşı önemli reçeteler sunmuştur.

Neredeyse bin yıl kadar önce yazdığı Tıp Kanunu adlı metinde, birçok tavsiyede bulunmuş ve bu kitap, aynı zamanda modern tıbbın en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir.

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan’ın sırrı da buymuş...

Bu tüyolarından bazıları ise İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesini ortaya çıkarmıştır.

Bu kaynakta, sağlıklı bir cildin en iyi yönünün "doğal kaynaklar" olduğunu gösteren İbn-i Sina, cilt bakımı ve temizliğinde bu kaynaklardan faydalanılması gerektiğini vurguluyor.

Hatta bu tariflerin o kadar etkili olduğu düşünülüyor ki, Osmanlı'nın güzelliği dillere desten sultanı Hürrem Sultan'ın da bu reçetelerden faydalandığı belirtiliyor. İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllık cam cilt reçetesi ile güzellik sırları...

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan’ın sırrı da buymuş...

Hemen hemen hepimiz daha temiz ve daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için bu cilt bakım tavsiyelerini benimsemeye çalışıyoruz. Bununla birlikte, herkesin cildi birbirinden farklı. Dolayısıyla, bazı insanlar için iyi gelen cilt bakım önerileri, diğer insanlar için farklı olabilir. Sonuç olarak, sağlıklı bir cilt için doğal ve zararsız bir bakım rutini uygulamak gerekir. Yaklaşık bin yıl önce İbn-i Sina'nın reçetesi, güzellik ve cilt sağlığı konusunda bize yol gösteriyor.

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