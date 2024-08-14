İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan’ın sırrı da buymuş...

İBN-İ SİNA'NIN MERMER GİBİ CİLT REÇETESİ

Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina'nın reçeteleri dikkat çekiyor.

İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşam için gereken birçok tüyo vermiş, aynı zamanda hem hastalıklara çare olabilecek hem de erken yaşlamaya karşı önemli reçeteler sunmuştur.

Neredeyse bin yıl kadar önce yazdığı Tıp Kanunu adlı metinde, birçok tavsiyede bulunmuş ve bu kitap, aynı zamanda modern tıbbın en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir.