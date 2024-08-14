Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
15:31
İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesinin sırrı ortaya çıktı! Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hürrem Sultan'ın sırrı da buymuş...
Kadın erkek fark etmeksizin günümüzde cildine iyi bakmak için birçok yol arayan kişiler cilt bakımı ve doğal yollar olmak üzere rutinler uyguluyor. Fakat bazen uygulanan yöntemler iyi yanıt vermezken cildin bariyerini de bozabiliyor. Bu noktada içerisinde katkı ürünleri yer alan ürünler yerine doğal içerikli bakım ürünleri daha çok tercih ediliyor. Doğallık denilince de Tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi ortaya çıkıyor. Bu reçetenin yıllar öncesine dayandığını hatta Hürrem Sultan'ın bile kullandığı konuşuluyor. İşte, o yöntem…