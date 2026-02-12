Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP'li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar
Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 12:51

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP'li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dede'nin, Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu iğrenç taciz mesajlarına SABAH ulaştı.

  • ABONE OL
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Giresun'da CHP'li başkan Hasbi Dede'den 16 yaşındaki kıza taciz! İğrenç mesajlara SABAH ulaştı

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanının belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği iddiası ortaya çıktı. Mağdur genç kız yaşadığı travmayı SABAH'a anlattı ve psikolojisinin bozulduğunu, okula gidemez hale geldiğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), önceki gün savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

KADIN VEKİLDEN DESTEK

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Dede'ye destek amacıyla adliye önüne gelen CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP ilçe gençlik kolları, Dede'yi çıkışta karşılamıştı. Milletvekili Gezmiş, Hasbi Dede'ye sarılıp geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Yurtdışına çıkış yasağı ve 500 bin lira kefaletle serbest kalan Dede'nin savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Dede'nin WhatsApp üzerinden yaşı küçük kızı taciz ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri SABAH'A anlattı: "O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi."

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

'MESAJ TELEFONDAN'

Mağdur ailenin avukatı açıklamada bulundu. "Başkan Hasbi Dede sosyal medya hesabını başka birinin kullandığını öne sürüyor, ancak sosyal medya hesabını kullanan kişi belli saatlerde ve sadece Twitter, Facebook kullanımı olduğu, WhatsApp uygulamasının başkanın kendi telefonunda açık olduğu belirlendi" dedi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

'SAKIN ANNENE SÖYLEME'

Cep telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlara SABAH ulaştı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Mesajlarda CHP'li başkanın gece saat 03.22'de önce Instagram'dan genç kıza "Merhaba" yazdığı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdiği ve "Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak" diyerek uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Dede'nin küçük kıza "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi mesajlar attığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

'ADALET YERİNİ BULACAK'

Genç kızın emekli öğretmen babası Ahmet T. (66) ve annesi Nuray T. (44) yaşananlara tepki gösterdi. Anne Nuray T., "Belediyede iki yıldır çaycılık yapıyorum. Cumartesi günü İstanbul'a günübirlik geziye gittik, döndüğümüzde kızım bu olayı yaşadı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILIP TUTUKLANDI

Başkan Dede ifadesinde belediyede basın yayınla uğraşan 5 kişilik personeli olduğunu, onları işten çıkarmayı düşündüğünü belirterek, "Henüz onlara söylemedim ama işten çıkarmayı düşünüyordum, bana kumpas kurmuş olabilirler. Ben değil onlar yazmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP’li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar

Dede'nin WhatsApp'ı sadece kendi telefonunda kullandığı öğrenildi. Bu 5 kişi de ifadeye çağrıldı. İtiraz üzerine yakalama kararıyla tekrar adliyeye çağrılan Dede, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle taciz" suçundan tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!