Haberler
Yaşam
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP'li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar
Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 12:51
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tacizci CHP'li başkan Hasbi Dede görevden alındı... İşte o iğrenç mesajlar
Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dede'nin, Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu iğrenç taciz mesajlarına SABAH ulaştı.