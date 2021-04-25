iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

Apple ne yapsa ne etse de, dedikoduların ve sızıntıların önünü alamıyor. Kısa süre önce iPhone 13'e ait ekran korumasının fotoğrafları sızdırılmıştı. Şimdi de hakkında az detay bilinen iOS 15'in bazı özellikleri sızdırıldı. Aslında hem iOS 15'in hem de iPadOS 15'in demek daha doğru olur. Sızıntının kaynağı ise daha önce Apple hakkında ilginç haberler paylaşan Mark Gurman oldu.