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Haberler Yaşam iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 12:33

'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

uzun zamandır 'i geliştiriyor. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2021'de iOS 15 ve diğer işletim sistemlerine ait yenilikleri tam olarak öğreneceğiz. Ama daha öncesinde bir sızıntı gerçekleşti ve iOS 15'teki özelliklerden bazıları ortaya çıktı. iPhone'lara hangi yeniliklerin geleceğine dair detaylar belli oldu. İşte iOS 15'in özellikleri...

iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

ne yapsa ne etse de, dedikoduların ve sızıntıların önünü alamıyor. Kısa süre önce iPhone 13'e ait ekran korumasının fotoğrafları sızdırılmıştı. Şimdi de hakkında az detay bilinen 'in bazı özellikleri sızdırıldı. Aslında hem iOS 15'in hem de iPadOS 15'in demek daha doğru olur. Sızıntının kaynağı ise daha önce Apple hakkında ilginç haberler paylaşan Mark Gurman oldu.

iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

ile iPhone kullanıcılarının mevcut durumlarına göre bildirim tercihlerini özelleştirebileceği söyleniyor. Buna göre "uyuyor", "çalışıyor" veya "araba sürüyor" gibi çeşitli durumların yer aldığı kategorilerden birini seçen kullanıcılar, bu durumlarda bildirim gelmesi halinde iPhone'un ses çıkarıp çıkarmayacağını belirleyebilecek.

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iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

Kullanıcılar mevcut durumlarını yenilenen kilit ekranından veya kontrol merkezinden seçebileceği gibi Siri aracılığıyla da belirleyebilecek. Ayrıca kullanıcıların mevcut durumlarına bağlı olarak mesajlara otomatik yanıt verme seçeneği de olacak.

iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

ile iMessage kanadında da önemli iyileştirmeler yapılacağı söyleniyor. Gelen raporlar 'ın WhatsApp ile rekabet edebilmek adına iMessage'ın sosyal bir ağ gibi davranması için çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Ancak iMessage'a ne gibi özellikler eklenir, şimdilik belirsiz.

iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?

iPad'lerde yalnızca ekranın solundaki bugünün görüntüsü sütununda kullanılabilen widgetlar artık ana ekrana da yerleştirilebilecek. Edinilen bilgilere göre kullanıcılar tıpkı iOS 14'te olduğu gibi dilediği widgetı ana ekranda kullanabilecek. Üstelik tüm sayfanın widgetla doldurulmasına da izin verilecek. Gurman, bu değişikliğin şimdiye kadar iPad ana ekranında yapılan en büyük değişiklik olacağını belirtiyor.

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