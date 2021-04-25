HaberlerYaşamiOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 12:32Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 12:33
iOS 15'in özellikleri ortaya çıktı! iPhone'lara gelecek yenilikler nedir? iPhone'larda neler değişecek?
Apple uzun zamandır iOS 15'i geliştiriyor. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2021'de iOS 15 ve diğer işletim sistemlerine ait yenilikleri tam olarak öğreneceğiz. Ama daha öncesinde bir sızıntı gerçekleşti ve iOS 15'teki özelliklerden bazıları ortaya çıktı. iPhone'lara hangi yeniliklerin geleceğine dair detaylar belli oldu. İşte iOS 15'in özellikleri...