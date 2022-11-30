İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

Aykut Güner otobüsten inip evime doğru yürüdüğünü belirterek, "Her gün kullandığım yoldan yürürken arkamdan çok şiddetli bir darbe hissettim ve yere devrildim. Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde benden daha kalıplı birisinin yerde sırt üstü yattığını gördüm. İlk önce baygınlık mı geçirdi diye düşündüm. Sonrasında adamın üzerine doğru eğildim 'sen kimsin, ne yaptığını sanıyorsun' diye sorular sordum.

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