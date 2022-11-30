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İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:34
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
13:50
İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!
İstanbul Silivri'de inanılmaz bir olay yaşandı. İşinden evine dönen Aykut Güner (38) cadde üzerinde tanımadığı bir kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Saldırganın sırtına tekme atarak yere düşürdüğü Güner'i cadde ortasında yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgandan şikayetçi olan Aykut Güner, "İki buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti. Ben bu adamı hayatım boyunca hiç görmedim" diye konuştu...