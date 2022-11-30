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Haberler Yaşam İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:50

İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul Silivri'de inanılmaz bir olay yaşandı. İşinden evine dönen Aykut Güner (38) cadde üzerinde tanımadığı bir kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Saldırganın sırtına tekme atarak yere düşürdüğü Güner'i cadde ortasında yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgandan şikayetçi olan Aykut Güner, "İki buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti. Ben bu adamı hayatım boyunca hiç görmedim" diye konuştu...

İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

Silivri Otogar girişinde 8 Kasım Salı günü saat 20.50'de meydana gelen olaya da, evine gitmek için yolda yürüyen Aykut Güner iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından saldırıyı uğradı. Koşarak gelen saldırgan sırtına tekme attığı Güner'le birlikte yere düştü. Ayağa kalkan saldırgan yerdeki Güner'i dakikalarca yumrukladı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

Yoldan geçen araç sürücülerin müdahalesi sonrası saldırgan yakındaki duraktan İETT otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı. Alnında morluk ve kaburgalarında hasar oluşan Güner darp raporu alarak o saldırgandan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kimliğini tespit etmek için saldırganın kaçarken bindiği İETT otobüsünün güvenlik kamera kayıtları ve İstanbulkart bilgilerini İBB'den talep etti.

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İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

Aykut Güner otobüsten inip evime doğru yürüdüğünü belirterek, "Her gün kullandığım yoldan yürürken arkamdan çok şiddetli bir darbe hissettim ve yere devrildim. Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde benden daha kalıplı birisinin yerde sırt üstü yattığını gördüm. İlk önce baygınlık mı geçirdi diye düşündüm. Sonrasında adamın üzerine doğru eğildim 'sen kimsin, ne yaptığını sanıyorsun' diye sorular sordum.

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İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

Yaklaşık 1 dakika yerde hareketsiz yattı daha sonra ayağa kalkıp seri şekilde bana vurmaya kalktı. Ben 'ne yaptım' dememe rağmen tek kelime bile etmedi. 2 buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti.


İstanbul’da akıllara durgunluk veren görüntü: Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı!

Beni araç trafiğinin olduğu yere kadar sürükledi ve orada da üzerime çıkıp vurdu. Bir süre sonra yoldan geçen araba önümüzde durunca üzerimden kalkıp koşmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Duraktaki İETT otobüsüne binip kaçtı" dedi.

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