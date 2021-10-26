Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Rıza Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. İlknur Akkaya yaşamını yitirirken, İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, 'Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı.' dediği öğrenildi. İstanbul'da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video Karakoldaki işlemleri tamamlanan Rıza Ö., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı İlknur Akkaya'nın yakınları isyan etti: 'Durmaması gereken yerde duruyordu. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız.' Ümraniye'deki kazada ölen kadının yakınları konuştu: Bu bir cinayet... | Video