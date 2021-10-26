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Haberler Yaşam İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 17:44

İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya(40), İETT otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. Kazada kapıyı açan araç sürücüsü Rıza Ö. adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Rıza Ö. caddede durdu.

İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu.

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İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. İlknur Akkaya yaşamını yitirirken, İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi.

İstanbul'da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video

İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Karakoldaki işlemleri tamamlanan Rıza Ö., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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