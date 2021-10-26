İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. İlknur Akkaya yaşamını yitirirken, İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.