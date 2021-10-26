Video Yaşam İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video
İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video

İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video

26.10.2021 | 17:35

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İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video 01:29
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Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı 26.10.2021 | 12:26

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya(40), İETT otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. Kazada kapıyı açan araç sürücüsü Rıza Ö. adliyeye sevk edildi.

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