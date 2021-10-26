Ümraniye'deki kazada ölen kadının yakınları konuştu: Bu bir cinayet... | Video

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Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı 26.10.2021 | 12:26
ÜMRANİYE'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya (40), İETT otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. İlknur Akkaya'nın yakınları, "Durmaması gereken yerde duruyordu. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız." dedi.
Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. hafif ticari araç sürücüsü R.Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan 40 yaşındaki İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Ağır yaralananın kadını ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu'na cenazeyi almaya gelen İlknur Akkaya'nın yakınları, bu olayın bir cinayet olduğunu belirterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi. İlknur Akkaya'nın görümcesi Zeynep Akkaya, "Konuşamıyorum. Aslında söyleyecek çok fazla şey var ama birşey de söyleyemiyorum. Yani resmen bu bir cinayet." dedi.
"BU BİR CİNAYET"
Diğer görümcesi Gülcan Akkaya ise, "Kadınlar bu ülkede scooter veya bisiklet kullanamayacak hale mi geldi? Gerçekten bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor. İşe gidiyordu. Her gittiği yere scooterla gidiyordu. Ama bu resmen bir cinayet. Durmaması gereken yerde duruyordu. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız. Durmaması gereken yerde araçlar durmayacak artık. Canımızı yakmayacaklar. Şikayetçi olacağız peşini bırakmayacağız. En son dün akşam beraberdik hayalleri vardı gencecik kadındı. Başkasının ihmali yüzünden bir hayat böyle yok olamaz." ifadesini kullandı. İlknur Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.