Video Yaşam Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı
Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı

Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı

26.10.2021 | 12:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı 01:12
Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı 26.10.2021 | 12:26
Önce parmağını kaybetti sonra bacağı kırıldı! Tazminat kazanan işçiye şok yanıt! 01:43
Önce parmağını kaybetti sonra bacağı kırıldı! Tazminat kazanan işçiye şok yanıt! 26.10.2021 | 11:23
Mersin’de muz kolileri içinde 60 kilo kokain yakalandı 01:07
Mersin’de muz kolileri içinde 60 kilo kokain yakalandı 26.10.2021 | 11:17
Suriye’de petrol kuyusunda yangın çıktı | Video 01:30
Suriye'de petrol kuyusunda yangın çıktı | Video 26.10.2021 | 11:03
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un ofisini bastı! Ebru Şallı eşine zorla spor yaptırdı! | Video 24:03
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un ofisini bastı! Ebru Şallı eşine zorla spor yaptırdı! | Video 26.10.2021 | 10:44
Müge Anlı’da son dakika: Çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında! 03:22
Müge Anlı'da son dakika: Çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında! 26.10.2021 | 11:02
Antalya’da sürücü aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı | Video 01:43
Antalya'da sürücü aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı | Video 26.10.2021 | 10:21
Kumluca’da 3 ayrı noktada yangın 01:14
Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın 26.10.2021 | 09:40
Şişli’de servis minibüsü alev alev yandı | Video 04:06
Şişli'de servis minibüsü alev alev yandı | Video 26.10.2021 | 08:55
Mutlu Kaya’dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye’nin içini acıtmıştı 01:06
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı 26.10.2021 | 08:57
İzmir’de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 01:10
İzmir’de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 26.10.2021 | 08:42
Kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi 01:44
Kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi 26.10.2021 | 08:42
Şişli’de 2 katlı metruk bina alev alev yandı 01:37
Şişli'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı 26.10.2021 | 08:42
Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video 00:17
Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video 26.10.2021 | 01:41
Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi | Video 00:51
Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi | Video 25.10.2021 | 23:38
Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp… | Video 04:47
Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp… | Video 25.10.2021 | 21:13
Ata çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu | Video 01:48
Ata çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu | Video 25.10.2021 | 19:47
Avukat, husumetlisinin otomobilini pompalıyla böyle kurşun yağmuruna tuttu | Video 04:21
Avukat, husumetlisinin otomobilini pompalıyla böyle kurşun yağmuruna tuttu | Video 25.10.2021 | 19:34
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün o anları! | Video 00:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları! | Video 25.10.2021 | 19:35
’Fenomen davulcu’ boş sandalye ile güreşti | Video 05:11
'Fenomen davulcu' boş sandalye ile güreşti | Video 25.10.2021 | 17:58

ÜMRANİYE'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polis eve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı." diye konuştu. Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu." dedi Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA