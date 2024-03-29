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İstanbul'da tüyler ürperten vahşet: Anneme sarkıntılık yaptı! Ellerini arkadan bağlayıp...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
12:57
İstanbul'da tüyler ürperten vahşet: Anneme sarkıntılık yaptı! Ellerini arkadan bağlayıp...
İstanbul Bahçelievler'de yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra işyerini ateşe veren şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi...