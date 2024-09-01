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Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 10:51

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

2024 KPSS ön lisans sınavı bugün düzenleniyor. Üniversitelerin ön lisans olarak adlandırılan iki yıllık bölümlerinin mezunları ve son sınıf öğrencileri, iki yılda bir düzenlenen bu sınava katılım hakkı kazanıyor. Sınava giren adaylar KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS ön lisans sonuç tarihi ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi ışığında belli oldu. 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu takvimde belirtildiği üzere bugün düzenleniyor. Sınava katılan adaylar KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sonuç tarihi hakkında araştırma yapıyor. İşte sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Adaylar giriş bilgileri ile https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.

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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ÖSYM BAŞKANI'NDAN KPSS ÖN LİSANS AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu bildirdi.

Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini kaydeden Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini vererek, "Sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttük. Sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak." bilgisini paylaştı.

Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti.

Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saat 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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