Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
10:51
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
2024 KPSS ön lisans sınavı bugün düzenleniyor. Üniversitelerin ön lisans olarak adlandırılan iki yıllık bölümlerinin mezunları ve son sınıf öğrencileri, iki yılda bir düzenlenen bu sınava katılım hakkı kazanıyor. Sınava giren adaylar KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…