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Haberler Yaşam KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 21:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 21:15

KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu için gözler GSB'de yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni burs ve kredi miktarı sonrası sonuçlar için araştırmalar hız kazandı KYK bursu sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde ödenen öğrenim desteği sorgulanmaya devam ediyor. Peki, KYK bursu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı…

KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

KYK bursu sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası burs ve kredi ücreti lisans için 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için bu ödeneğin 3750 TL'ye yükseltildi. Zammın ardından sorgulanmaya devam eden KYK burs sonuçları sorgulama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Milyonlar üniversite öğrencisi açıklamayı bekliyor. Peki, 2022-2023 KYK bursu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN KRİTİK HAFTA!

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.

2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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