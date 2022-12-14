KYK BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama e devlet ekranı ne zaman erişime açılacak?

KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu için gözler GSB'de yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni burs ve kredi miktarı sonrası sonuçlar için araştırmalar hız kazandı KYK bursu sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde ödenen öğrenim desteği sorgulanmaya devam ediyor. Peki, KYK bursu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı…