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Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
23:38
Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Lewis Carrol'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...