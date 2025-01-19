Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 23:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 23:38

Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Lewis Carrol'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice’in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?

Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice’in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice'in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice’in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?

A- DÜŞÜNME BİLE!

B- SAKIN HA!

C- YE BENİ!

D- SEN BİLİRSİN!

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice’in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?

DOĞRU CEVAP: C- YE BENİ!

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında Alice’in büyümesine sebep olan ve sihirli bir yiyecek olan kekin üzerinde hangisi yazar?
SON DAKİKA