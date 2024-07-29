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LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
09:06
LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Lise yerleştirme sonuçları ardından 1. nakil sonuçları 29 Temmuz itibarıyla adayların erişimine açılıyor. e-okul VBS öğrenci girişi üzerinden girişlerini yaparak lise bilgisine ulaşmak isteyen öğrenciler boş kontenjanları değerlendirmek adına LGS 2. nakil başvuru işlemlerine başlayacak. İki dönemde gerçekleşecek nakillerin ardından kayıtlar tamamlanacak. Peki; LGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte, LGS 2. nakil tarihleri 2024...