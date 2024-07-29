LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS 2. nakil başvurusu ile lise ek yerleştirme işlemleri tamamlanıyor. MEB takvimi ve kılavuzu ile hareket eden öğrenciler hangi liseyi kazandıklarını öğrenmek adına araştırmalarını sürdürüyor. LGS ek tercih tarihleri 2024 bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Lise taban puanları ve boş kontenjanlar değerlendirilmeye devam ediyor. Peki; LGS 2. nakil ne zaman, nasıl yapılır?