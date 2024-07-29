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Haberler Yaşam LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:06

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Lise yerleştirme sonuçları ardından 1. nakil sonuçları 29 Temmuz itibarıyla adayların erişimine açılıyor. e-okul VBS öğrenci girişi üzerinden girişlerini yaparak lise bilgisine ulaşmak isteyen öğrenciler boş kontenjanları değerlendirmek adına LGS 2. nakil başvuru işlemlerine başlayacak. İki dönemde gerçekleşecek nakillerin ardından kayıtlar tamamlanacak. Peki; LGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte, LGS 2. nakil tarihleri 2024...

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS 2. nakil başvurusu ile lise ek yerleştirme işlemleri tamamlanıyor. MEB takvimi ve kılavuzu ile hareket eden öğrenciler hangi liseyi kazandıklarını öğrenmek adına araştırmalarını sürdürüyor. LGS ek tercih tarihleri 2024 bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Lise taban puanları ve boş kontenjanlar değerlendirilmeye devam ediyor. Peki; LGS 2. nakil ne zaman, nasıl yapılır?

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS 1. NAKİL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. İlk yerleştirme sonuçları ardından LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ile ek tercih başvurusu yapıldı.

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LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS 1. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

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LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS 2. NAKİL EK TERCİH NE ZAMAN?

1. nakillerin ardından 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihlerinde Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları alınacak. Sonuçlar ise 5 Ağustos günü adaylar ile buluşacak.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU E-OKUL || MEB lise nakil tarihleri ile LGS ek tercih işlemleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LİSE 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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