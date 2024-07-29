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Giriş Tarihi: 29.07.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:34

LİSE KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ EVRAKLAR 2024-2025 | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS ek yerleştirme süreci devam ederken lise kayıt tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde. 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile belli olan yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcı öncesinde tüm işlemler tamamlanacak. Öğrenciler lise bilgilerine e-okul üzerinden erişiyor. Peki; LGS lise kayıtları ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır, online mı, lise kayıt belgeleri neler? İşte, detaylar...

LİSE KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ EVRAKLAR 2024-2025 | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi kapsamında araştırılan lise kayıt tarihleri 9. sınıf olacak öğrencilerin gündeminde. Özellikle adrese dayalı yerleştirme haricinde okul tercihinde bulunanlar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; lise kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? İşte, lise kayıtları hakkında merak edilenler...

LİSE KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ EVRAKLAR 2024-2025 | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS EK YERLEŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

29 Temmuz günü açıklanan 1. nakil sonuçları ardından öğrenciler LGS boş kontenjanlar kapsamında lise 2. nakil işlemlerine başladı.

Ek yerleştirme 2 dönemde tamamlanacak.

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LİSE KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ EVRAKLAR 2024-2025 | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Lise nakil işlemi yapacak öğrenciler ise bu tarih sonrasında yeniden sistem tarafından sonuçlanan okula yerleşecek.

LİSE KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ EVRAKLAR 2024-2025 | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lisenin belge talep etmesi durumunda gerekli olabilecek evraklar şöyle:
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

LİSE KAYIT TARİHLERİ ve GEREKLİ EVRAKLAR 2024-2025 | MEB ile LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

LGS TERCİH TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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