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Haberler Yaşam Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 12:41

Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!

Yürekleri yakan olay Aydın'da yaşandı. Düğün konvoyundaki magandanın ateşlediği silahtan çıkan kurşun çatıdan içeri girerek 11 aylık Pera bebeğe isabet etti. Talihsiz yavru annesinin gözleri önünde yaşamını yitirdi. SABAH'a konuşan acılı dede çiftçi Kerim Palabıyık, "12 Temmuz'da torunumun doğum gününü kutlamaya hazırlanıyorduk. Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık. Pera kör kurşunun hedefi oldu. Acımızı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bireysel silahlanma yasaklansın, başka Pera'lar ölmesin" diye konuştu...

Ceyhan TORLAK
Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!

Acı olay 1 Temmuz'da Aydın Söke'de yaşandı… Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!

Mermi, dubleks evin çatısından içeri girip ikinci kattaki Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgisayar mühendisi Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!

Pera bebeğin cenazesi Söke Hacı Halil Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!

ACILI DEDE SABAH'A KONUŞTU
Pera bebeğin dedesi çiftçi Kerim Palabıyık, SABAH'a konuştu. Acılı dede Palabıyık, "Ciğerlerimiz yanıyor. Bireysel silahlanmaya hayır. Yüreğimiz dağlandı. Oğlum ve gelinimi ilaçlarla uyutuyoruz. İçimiz parçalanıyor. Masum bir bebek. Henüz 11 aylık.

Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!

12 Temmuz'da torunumun doğum gününü kutlamaya hazırlanıyorduk. Pera kör kurşunun hedefi oldu. Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık. Acımızı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bireysel silahlanma yasaklansın, başka Pera'lar ölmesin" dedi.

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