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Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
12:41
Maganda kurbanı Pera bebeğin ölümünde kahreden ayrıntı!
Yürekleri yakan olay Aydın'da yaşandı. Düğün konvoyundaki magandanın ateşlediği silahtan çıkan kurşun çatıdan içeri girerek 11 aylık Pera bebeğe isabet etti. Talihsiz yavru annesinin gözleri önünde yaşamını yitirdi. SABAH'a konuşan acılı dede çiftçi Kerim Palabıyık, "12 Temmuz'da torunumun doğum gününü kutlamaya hazırlanıyorduk. Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık. Pera kör kurşunun hedefi oldu. Acımızı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bireysel silahlanma yasaklansın, başka Pera'lar ölmesin" diye konuştu...