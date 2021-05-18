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Haberler Yaşam Masumlar Apartmanı Esat ölüyor mu? Uğur Uzunel diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esat şoku!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 20:59

? diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esat şoku!

TRT1 ekranlarında yayınlanan yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Anıl'ın Esat'ı kafasına taşla vurduktan sonra yaşananlar damga vuracak. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Dizide 'in canlandırdığı Esat'ın ölüp ölmediği merak konusu oluyor. Dizinin yeni bölümün başlamasıyla Esat ölecek mi sorusuna yanıt aranacak. Peki Masumlar Apartmanı , ?

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esat şoku! Esat ölüyor mu, Uğur Uzunel diziden ayrılıyor mu?

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yayınlanan yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde 'in canlandırdığı karakter Esat damga vuracak. Akşam saatleri itibariyle dizinin takipçileri Anıl'ın Esat'ı kafasına taşla vurduktan son ölüp ölmediğini merak edecek. Dizinin yeni bölümüyle beraber Masumlar Apartmanı , sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esat şoku! Esat ölüyor mu, Uğur Uzunel diziden ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.

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Masumlar Apartmanı yeni bölümde Esat şoku! Esat ölüyor mu, Uğur Uzunel diziden ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI ESAT ÖLÜYOR MU?

'nda Esat'ın ölüp ölmediği yeni bölümün yayınlanması belli olacak.

MASUMLAR APARTMANI'NIN ESAT'I UĞUR UZUNEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz net bir bilgi yok. Yeni bölümün yayınlanmasıyla merak edilenler yanıt bulacak.

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