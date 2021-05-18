TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Anıl'ın Esat'ı kafasına taşla vurduktan sonra yaşananlar damga vuracak. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Dizide Uğur Uzunel'in canlandırdığı Esat'ın ölüp ölmediği merak konusu oluyor. Dizinin yeni bölümün başlamasıyla Esat ölecek mi sorusuna yanıt aranacak. Peki Masumlar Apartmanı Esat ölüyor mu, Uğur Uzunel diziden ayrılıyor mu?