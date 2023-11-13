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Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ'da son durum
Giriş Tarihi: 13.11.2023 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
15:01
Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ'da son durum
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı illeri sağanak vurdu. Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Çanakale'de uyarı sonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu. İzmir'de de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.