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Haberler Yaşam Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ'da son durum
Giriş Tarihi: 13.11.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:01

Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ'da son durum

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı illeri sağanak vurdu. Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Çanakale'de uyarı sonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu. İzmir'de de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ’da son durum

Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası Çanakkale ve İzmir'de, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.

Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ’da son durum

MUĞLA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; TATİLCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

Muğla'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı | Video

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Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ’da son durum

Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi.

Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ’da son durum

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ’da son durum

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Çanakkale'de uyarı sonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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