Meteoroloji sarı kodlu uyarmıştı: 4 kenti su bastı! İzmir, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ’da son durum

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK; CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Çanakkale'de uyarı sonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.