Video Yaşam Muğla'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı | Video
Muğla'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı | Video

Muğla'da sel! Tatilciler korku dolu anlar yaşadı | Video

13.11.2023 | 14:38

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden inen sular sele neden oldu. Sel nedeniyle yollar dereye dönerken, 3 pick-up kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

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Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 pick-up kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının tahrip ettiği yollar temizlenmeye başlandı.

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