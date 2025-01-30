MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı, adayların gündeminde. . ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden adayların erişimine açılması bekleniyor. Bunun öncesinde ise MSÜ geç başvuru tarihi merak edildi. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?