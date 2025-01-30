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Haberler Yaşam MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 06:16

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) 2025 sınavı için 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından MSÜ geç başvuru tarihi merak edildi. MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, MSÜ 2025 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, yanıtı!

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı, adayların gündeminde. . ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden adayların erişimine açılması bekleniyor. Bunun öncesinde ise MSÜ geç başvuru tarihi merak edildi. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM bilgilerine göre MSÜ geç başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında 2025-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (30 Ocak 2025 tarihinde) 2025-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir.

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MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (30 Ocak 2025 tarihinde) sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile %50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

Bu bilgilere göre 17 Şubat tarihi haftasında MSÜ sınav yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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