Haberler
Yaşam
MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
06:16
MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025 | MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) 2025 sınavı için 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından MSÜ geç başvuru tarihi merak edildi. MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, MSÜ 2025 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, yanıtı!