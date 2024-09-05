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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:27

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü öyle şeyler yapmış ki: Adamın karısını soyup yatağa girdi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafı gelmişti. Sebile Hanım, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın, kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Hanım'a çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçünün geçmişte yaptıkları ise pes dedirtti. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına da "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Görgü tanığı Ahmet Tunç, "Kocası bunları uygunsuz vaziyette gördü. Meydan dayağı çektik" dedi. Samagan'ın bacanağı Osman Keleş'in söyledikleri ise milyonları şoke etti: Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir!

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü öyle şeyler yapmış ki: Adamın karısını soyup yatağa girdi!

Müge Anlı Tatlı Sert, yeni sezona hızlı girdi. Önceki günkü canlı yayında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili eşi Sebile ile sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa Samagan kelepçelendi.

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü öyle şeyler yapmış ki: Adamın karısını soyup yatağa girdi!

ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ…
İkili, sağlık kontrolünün ardından Osmaniye'ye gönderildi. Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekip, "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı da öğrenildi.

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Müge Anlı’daki sapık üfürükçü öyle şeyler yapmış ki: Adamın karısını soyup yatağa girdi!

"ÇORBAYA ZEHİR KATTI KOCAMI ÖLDÜRDÜ"
Sebile Hanım, "Mustafa çorbaya zehirli kattı, kocamı öldürdü" dedi. Gözaltına alınan sertifikalı üfürükçe Mustafa Samagan, pişman olmadığını söyledi. Programa katılan tanıkların üfürükçü hakkındaki suçlamaları ise milyonları şoke etti.

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Müge Anlı’daki sapık üfürükçü öyle şeyler yapmış ki: Adamın karısını soyup yatağa girdi!

"HAMİLE OLMADIĞIMI ANLADIM!"
Bir tanık, çocuğu olmadığı için üfürükçüye 10 bin TL verip muska yazdırdığını belirtti. "1 hafta sonra beni aradı ve hamile olduğumu söyledi. Doktora gittim ve hamile olmadığımı anladım" dedi.

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü öyle şeyler yapmış ki: Adamın karısını soyup yatağa girdi!

"ANNEM GÖĞÜSLERİNİ AÇTI"
Başka bir kişi ise 12 yaşındayken ayağındaki hastalık için Mustafa'ya gittiğini ve üfürükçünün annesini taciz ettiğini söyledi.

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