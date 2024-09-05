Video Yaşam Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia: "Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir!" | Video
Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia:

Gözaltındaki üfürükçünün bacanağından şoke eden iddia: "Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir!" | Video

05.09.2024 | 12:09

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafı gelmişti. Sebile Hanım, üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın, kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Hanım'a çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçünün geçmişte yaptıkları ise pes dedirtti. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına da "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Görgü tanığı Ahmet Tunç, "Kocası bunları uygunsuz vaziyette gördü. Meydan dayağı çektik" dedi. Samagan'ın bacanağı Osman Keleş'in söyledikleri ise milyonları şoke etti: Baldızımın da mezarı açılsın onu da öldürmüş olabilir!

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