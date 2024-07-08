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Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Giriş Tarihi: 08.07.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
18:40
Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kadıköy'de deniz kenarında saz çalıp şarkı söyleyen müzisyen Cihan Aymaz'ı (29) istediği şarkıyı söylemediği için kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasında sona gelindi. Duruşmada mahkeme pişman olduğunu söylenen sanık Caymaz'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.