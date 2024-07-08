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Haberler Yaşam Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Giriş Tarihi: 08.07.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 18:40

Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kadıköy'de deniz kenarında saz çalıp şarkı söyleyen müzisyen Cihan Aymaz'ı (29) istediği şarkıyı söylemediği için kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın yargılanmasında sona gelindi. Duruşmada mahkeme pişman olduğunu söylenen sanık Caymaz'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 günü 19.00 sıralarında Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında çıkan tartışmada Caymaz, çıkardığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklamış, aldığı darbeyle genç müzisyen denize düşerken bıçaklı saldırgan Cihan Aymaz'ın peşinden denize atlayıp darp etmeye devam etmişti.

Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Hastaneye kaldırılan müzisyen hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturmada Mehmet Caymaz'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

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Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Önceki celse Cumhuriyet savcısı sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Duruşmada sanık Caymaz, pişman olduğunu söyledi.

Müzisyen cinayeti davasında karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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