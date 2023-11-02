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Haberler Yaşam Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 15:50

Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan Dilan -Engin Polat çiftinin Çekmeköy'de bulunan evlerindeki lüks araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Lüks otomobillerin plakalarının Engin ve Dilan Polat'ın adlarının baş harflerinden oluştuğu görüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat ile yemeğe giden Dilan Polat, Ferrari marka arabasının yokuştan çıkamaması üzerine "Rezil ettin bizi Ferrari" notuyla video paylaşmıştı. O görüntüler yeniden gündem oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile 17 şüpheli dün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.

Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Polat çift ve beraberindekiler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar saat 23.00'te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40'ta tekrar emniyete getirildi.

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Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

AVUKAT GÖZALTINDA

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video

Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

ENGİN POLAT'IN ANNEANNESİ ZEHRA YILMAZ SERBEST BIRAKILDI

Dilan ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

POLAT ÇİFTİNİNE AİT ARAÇLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan Dilan -Engin Polat çiftinin Çekmeköy'de bulunan evlerindeki lüks araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Lüks otomobillerin plakalarının Engin ve Dilan Polat'ın adlarının baş harflerinden oluştuğu görüldü.

Son Dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! | Video

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