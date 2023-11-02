Haberler Yaşam Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 15:50

Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! O görüntüler yeniden gündem oldu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan Dilan -Engin Polat çiftinin Çekmeköy'de bulunan evlerindeki lüks araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Lüks otomobillerin plakalarının Engin ve Dilan Polat'ın adlarının baş harflerinden oluştuğu görüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat ile yemeğe giden Dilan Polat, Ferrari marka arabasının yokuştan çıkamaması üzerine "Rezil ettin bizi Ferrari" notuyla video paylaşmıştı. O görüntüler yeniden gündem oldu.