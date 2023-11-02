O görüntüler yeniden gündem oldu: Ferrari bizi rezil etti... Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin Çekmeköy'de bulunan evlerindeki lüks araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Lüks otomobillerin plakalarının Engin ve Dilan Polat'ın adlarının baş harflerinden oluştuğu görüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat ile yemeğe giden Dilan Polat, Ferrari marka arabasının yokuştan çıkamaması üzerine "Rezil ettin bizi Ferrari" notuyla video paylaşmıştı. O görüntüler yeniden gündem oldu.