Off-road parkurlarının örnek çifti İlayda Hancı ve Batuhan Korkut…

- Birlikte yarışmak zor değil mi?

- İ.H.K: Eş olduğumuz için birbirimize daha çok güveniyoruz. Çok stresli bir spor, çünkü yarışta uçurumla da karşılaşabilirsiniz, aracınızın da bozulabilir. Bu stresi yaşarken eşimin yanımda olması beni rahatlatıyor. Ama stresi daha da artırdığı zamanlar da oluyor. Yani eş olmanın da ayrı bir stresi olabiliyor. En önemlisi kendimi yalnız hissetmiyorum ve gerçek anlamda yol arkadaşı olduk.

- B.K: Bu sporda güven çok önemli. İnsanın da ilk güvendiği her zaman ailesi olur. Çünkü copilotunuzun yönlendirmesi ile hareket ediyorsunuz. Onun dediklerine güveniyorsunuz. Bu kişi eşiniz olunca daha kolay oluyor. Çevremizdeki bazı çiftler eşi ile birlikte yarışmakta zorluk çekiyor. Biz bu konuda da rahatız. Ortak bir hedef uğruna hayatınızdaki kişi ile ortak paydada buluşarak mücadele etmek çok önemli. İki kişilik güzel bir ekip olduk.