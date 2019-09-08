Off-road parkurlarının örnek çifti İlayda Hancı ve Batuhan Korkut…

HİLAL TAŞ
İlayda Hancı Korkut'un off-road sporuna olan ilgisi yarış pilotu olan babası Mehmet Hancı sayesinde olmuş. İlayda Hancı, ehliyetini alır almaz katıldığı Karadeniz Off-road Şampiyonası'nda sınıfında birincilik elde etmiş. Hatta bu yarışta co-pilot koltuğuna babası oturmuş. Sınıf birincisi olduğu Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda ise bu kez co-pilotluk görevini eşi Batuhan Korkut devralmış. Son üç sezondur birlikte yarışan çift, 2018 Off Road Şampiyonası'nın İstanbul ayağında S2 kategori birinciliği dahil olmak üzere katıldıkları birçok ulusal yarıştan da ödüllerle dönmüşler. Çift, geçen hafta gerçekleşen Abant'tan başlayıp Göbeklitepe'de son bulan 2300 km'lik yedi günlük TransAnatolia yarışını sınıf birinciliği ve genel klasman ikinciliği ile tamamladı. Ama bu kez yarışta rolleri değiştirip ilk defa co-pilotluk görevini üstlenen İlayda Hancı, yarışın sonunda "En İyi Kadın Co-Pilot" ödülü almaya hak kazandı. Biz de hem başarılı hem de örnek bir çift olan İlayda Hancı ve Batuhan Korkut ile hikayelerini konuştuk.