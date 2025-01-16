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Haberler Yaşam Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 07:12

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları devam ederken, şimdi gözler, tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEBBİS sistemi üzerinden erişilebilecek olan sonuçlar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama ekranı!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı tarihi duyururken, MEBBİS üzerinden yapılacak sorgulamalarla tayin detaylarına ulaşılabilecek.Peki, MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.

Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

MEB ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama

AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama
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