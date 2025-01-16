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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
07:12
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları devam ederken, şimdi gözler, tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEBBİS sistemi üzerinden erişilebilecek olan sonuçlar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS öğretmen tayin sonucu sorgulama ekranı!