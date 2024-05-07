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Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:32
Okullar ne zaman kapanacak, okulların kapanmasına kaç gün kaldı gibi sorular öğrencilerin gündeminde. Öğrenci ve velilerin tatil planları hazırlanırken yaz tatlili ne zaman başlıyor belli oldu. Karne günü tarihi için geri sayım başladı. Bu noktada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB tatil takvimi takip ediliyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, o tarih!