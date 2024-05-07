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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:32

Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapanacak, okulların kapanmasına kaç gün kaldı gibi sorular öğrencilerin gündeminde. Öğrenci ve velilerin tatil planları hazırlanırken yaz tatlili ne zaman başlıyor belli oldu. Karne günü tarihi için geri sayım başladı. Bu noktada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB tatil takvimi takip ediliyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, o tarih!

Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapacak MEB takvimi ile belli oldu. Yaz tatili ile 2. dönem tamamlanacak. 3 aylık tatile çıkacak öğrenciler son ders ve sınavlarını işliyor. Peki; okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte, 2024 karne günü tarihi!

Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimi kapsamında okulların kapanış tarihi belli oldu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimine göre 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı
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