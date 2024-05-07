Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karne günü tarihi ve yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapacak MEB takvimi ile belli oldu. Yaz tatili ile 2. dönem tamamlanacak. 3 aylık tatile çıkacak öğrenciler son ders ve sınavlarını işliyor. Peki; okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte, 2024 karne günü tarihi!