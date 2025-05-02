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Giriş Tarihi: 02.05.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:20

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği bir etkinliktir. 22 doğru tahminle büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olan talihliler, bu çekilişi heyecanla takip eder. 2 Mayıs Cuma günü yapılacak olan çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. 2 Mayıs Cuma On Numara sonuçlarına ulaşmak için detaylar haberin devamında...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bugün yapılan çekilişe katılanlar, MPİ ekranı üzerinden bilet sorgulamalarını kolaylıkla yapabiliyor. 12 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak Milli Piyango On Numara çekilişinin kazanan şanslı numaraları ise büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

2 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
2 Mayıs 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

2 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 10 Şubat 2025 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.