ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bugün yapılan çekilişe katılanlar, MPİ ekranı üzerinden bilet sorgulamalarını kolaylıkla yapabiliyor. 12 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak Milli Piyango On Numara çekilişinin kazanan şanslı numaraları ise büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...