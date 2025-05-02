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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
17:20
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mayıs MPİ online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunu severlerin büyük bir heyecanla beklediği bir etkinliktir. 22 doğru tahminle büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olan talihliler, bu çekilişi heyecanla takip eder. 2 Mayıs Cuma günü yapılacak olan çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. 2 Mayıs Cuma On Numara sonuçlarına ulaşmak için detaylar haberin devamında...