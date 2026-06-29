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On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 29 Haziran On Numara sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.06.2026 17:23
On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 29 Haziran On Numara sonuçları sorgulama
29 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Haftada iki kez düzenlenen çekilişte şanslı numaralar, canlı yayın sonrası Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak. Katılımcılar, çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama işlemlerine resmi kanallar aracılığıyla ulaşabilecek.