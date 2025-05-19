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Haberler Yaşam On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 22:59

On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşiyor. Haftanın ilk çekilişi için gözler Milli Piyango resmi sitesine çevrildi. Sonuçlar ilk olarak canlı yayında ilan edilirken, daha sonra resmi sitesinden de açıklanıyor. İşte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama

On numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın ilk çekilişi için şans oyunu tutkunları Milli Piyango resmi sitesine odaklandı. On numara çekiliş sonuçlarında bu hafta beklenen büyük ikramiye de yayınlandı. Peki, 19 mayıs 2025 On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, devreden büyük ikramiye ne kadar? İşte, detaylar...

On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI 19 MAYIS 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 19 mayıs saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara çekiliş sonuçları erişime açıldı! 19 Mayıs Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.