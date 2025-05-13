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Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:25

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki ilk çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 1.047.666 TL olarak belirlendi. MP TV kanalındaki canlı yayını izleyen bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için On Numara sonuçları sorgulama ekranı başında kontrollerini hız kazandırdı. Peki, 12 Mayıs 2025 On Numara sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar

Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişleri, noter huzurunda yapılmaya devam ediyor. Şanslı talihliler, büyük ödülü kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için heyecanla sonuçları bekliyor. Çekilişin hemen ardından kazanan numaralar, MP TV kanalında canlı yayınla duyuruluyor. Peki, 12 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, On Numara sonuçlarını sorgulama ekranı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar

ON NUMARA SONUÇLARI 12 MAYIS 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 9 Mayıs Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!