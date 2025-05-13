Haberler
Yaşam
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:25
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Pazartesi On Numara kazandıran numaralar
On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki ilk çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 1.047.666 TL olarak belirlendi. MP TV kanalındaki canlı yayını izleyen bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için On Numara sonuçları sorgulama ekranı başında kontrollerini hız kazandırdı. Peki, 12 Mayıs 2025 On Numara sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?