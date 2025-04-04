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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 04.04.2025 18:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 18:07

On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 tarihi ile sorgulanıyor. 22 şanslı numara içerisinden 10 numarayı tahmin etmek büyük ikramiyenin kapısını aralıyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen çekiliş Milli Piyango Online üzerinden takip ediliyor. Peki; sonuçlar açıklandı mı? İşte, On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:

On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş canlı yayında ekrana yansıyor. Bilinen numara sayısına göre ikramiye miktarı değişiklik gösteriyor. İşte, 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler:

On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI 4 NİSAN 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 4 Nisan Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara sonuçları 4 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!