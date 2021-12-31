Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:32

Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Ozan Akbaba yaşı ve hayatına dair detaylarla merak konusu haline geldi. Tv8 ekranlarında yakışıklı oyuncu bu kez eline mikrofon alacak. Programın izleyenleri "O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ozan Akbaba hakkında detaylar...

Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olacak olan Ozan Akbaba yaşı, memleketi, oynadığı diziler gibi birçok detayla arşatırma konusu haline geldi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettiren isimle ilgili olarak "O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba hakkında tüm detaylar...

Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

OZAN AKBABA KİMDİR?

9 Haziran 1982 Kars doğumludur. 33 yaşında olan oyuncu ikizler burcudur. Ozan Akbaba Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun olmuştur.

Dizi, sinema filmleri ve Tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu ayrıca film müzikleri de yapmaktadır. 2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayan Ozan Akbaba; 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran oyuncular arasında yer alıyor.
Ozan Akbaba'nın rol aldığı sinema filmleri şunlardır: Mutlak Adalet, Abluka, Krallar Kulübü, Ammar Cin Tarikatı, Kadir ve kardeşleri, Sürgün İnek, Bir hikâyem var ve Yarım kalan mucize.
Ozan Akbaba'nın oynadığı kısa filmler ise şunlardır: Çatallı katil, Bumerang, Karartma, Heksek, Emanet, Kötülük, Hesaplaşma ve Son sevişme.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

Ozan Akbaba'nın rol aldığı dizi filmler izle şunlardır: Kavak Yelleri, Cennetin sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Güldür Güldür ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.
Ozan Akbaba'nın tiyatro oyunları ise şunlardır: Gölgeden ışağa Karagöz, Arafta kalanlar, Kadınlarda Savaşı Yitirdi, Topuzlu, Ali Ayşe'yi Seviyor, Yanlışlıklar Komedisi, Ramazan eğlence ve animasyonları, Otello, Margret kısa filmi çöplükteki ayı, Çocuk parkı, Diş çürükleri Krallığı, İnternetten tanışan son çift ve Yollu.

SON DAKİKA