Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

OZAN AKBABA KİMDİR?
9 Haziran 1982 Kars doğumludur. 33 yaşında olan oyuncu ikizler burcudur. Ozan Akbaba Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun olmuştur.
Dizi, sinema filmleri ve Tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu ayrıca film müzikleri de yapmaktadır. 2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayan Ozan Akbaba; 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran oyuncular arasında yer alıyor.
Ozan Akbaba'nın rol aldığı sinema filmleri şunlardır: Mutlak Adalet, Abluka, Krallar Kulübü, Ammar Cin Tarikatı, Kadir ve kardeşleri, Sürgün İnek, Bir hikâyem var ve Yarım kalan mucize.
Ozan Akbaba'nın oynadığı kısa filmler ise şunlardır: Çatallı katil, Bumerang, Karartma, Heksek, Emanet, Kötülük, Hesaplaşma ve Son sevişme.