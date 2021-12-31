Ozan Akbaba kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olacak olan Ozan Akbaba yaşı, memleketi, oynadığı diziler gibi birçok detayla arşatırma konusu haline geldi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakteriyle adından söz ettiren isimle ilgili olarak "O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında ve nereli, hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte O Ses Türkiye konuğu Ozan Akbaba hakkında tüm detaylar...