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Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
11:30
Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek
Son dakika haberler: Türkiye Kovid 19 salgınının Mart 2020'de ilan edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tam 45 günde inşa edilip Mayıs ayında hizmete açılan Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener ve Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, vakaların düşmesiyle 'normalleşme' sürecine girdi. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, pandemi hastanelerinde gelinen noktayı ve sonrası için yapılan planlamaları anlattı. İşte koronavirüs pandemisi sonrasında acil durum hastanelerinin işleyişine ilişkin son dakika açıklamaları