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Haberler Yaşam Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:30

Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek

Son dakika haberler: Türkiye Kovid 19 salgınının Mart 2020'de ilan edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tam 45 günde inşa edilip Mayıs ayında hizmete açılan Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener ve Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, vakaların düşmesiyle 'normalleşme' sürecine girdi. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, pandemi hastanelerinde gelinen noktayı ve sonrası için yapılan planlamaları anlattı. İşte koronavirüs pandemisi sonrasında acil durum hastanelerinin işleyişine ilişkin son dakika açıklamaları

Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek

Son dakika haberler: Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, pandemi hastanelerinde artık kovid dışı tedavilere başlansa da, olası yeni bir afet ve salgın durumlarında birkaç saat içinde yeniden acil durum hastanesi olarak hizmet vermeye dönüştürülebilecek şekilde planlamaların yapıldığını kaydetti.

Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek

50 BİNİN ÜZERİNDE YATAN HASTAYA ŞİFA OLDU

Salgın döneminde şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde ayaktan, 8-9 bini yoğun bakım olmak üzere 50 binin üzerinde de yatan hastaya şifa veren Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nde 'pandemi teyakkuzu' sona eriyor.

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Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek

SON DAKİKA | POLİKLİNİKLER VE AMELİYATHANELER AKTİF HALE GETİRİLDİ

Kovid'den yatan hasta sayısının neredeyse 50'nin altına indiği, yoğun bakım hasta sayısının ise 15-20'lerde seyrettiği her iki merkez de, Kovid dışı polikliniklerin yanı sıra ameliyathaneler de aktif hale getirildi. Kovid'den boşalan yoğun bakım ünitelerine normal hastalar alınmaya başlandı. Salgın boyunca ertelenmek zorunda kalınan sağlık hizmetleri nedeniyle diğer hastanelerde yaşanan yığılmalar açısından da önemli bir konuma sahip olacak iki büyük pandemi hastanesi, olası bir acil ya da afet durumunda ise birkaç saat içinde yeniden 'Acil durum hastanesi' olarak hizmet vermeye dönebilecek şekilde organize edildi.

Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek

Pandemi hastanelerinde, göğüs hastalıkları, dahiliye, kadın doğum, hatta girişimsel radyoloji gibi bölümlerle artık daha çok Kovid dışı hastalara sağlık hizmeti veriliyor. Hatta Feriha Öz'de, Kovid dışı günlük poliklinik sayısı şimdiden 800'lere ulaşmış durumda. Her iki hastanenin başhekimi de pandemi hastanelerinin pandemi sonrası da efektif kullanılabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığını kaydetti.

Pandemide hızla inşa edildi! Acil durum hastaneleri koronavirüs sonrası hizmete devam edecek

YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI 20'NİN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul'da Avrupa yakasının en büyük pandemi merkezi olarak şimdiye dek 680 bin ayaktan başvuruya yanıt verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "17 binden fazla hastayı yatırarak tedavi etmişiz. Yine yoğun bakımlarda da 3 bin 800-4 bin civarı hasta tedavi edilmiş. Salgın döneminde, gerek uçuş öncesi PCR yaptırmak için, gerekse tedaviler için 58 bine yakın da yurt dışı hastalarımız oldu. Salgının en yoğun zamanlarında günlük 3 binin üzerinde poliklinik başvurusu, 100-150 kadar da hasta yatışımız oluyordu. PCR test sayısının ise günlük 6 bine kadar çıktığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada ise şu an yaklaşık 40-45 civarında Kovid hastamız servislerde, 10-15 hastamız da yoğun bakımda tedavi görüyor" dedi.

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