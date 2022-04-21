YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI 20'NİN ALTINA DÜŞTÜ



İstanbul'da Avrupa yakasının en büyük pandemi merkezi olarak şimdiye dek 680 bin ayaktan başvuruya yanıt verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "17 binden fazla hastayı yatırarak tedavi etmişiz. Yine yoğun bakımlarda da 3 bin 800-4 bin civarı hasta tedavi edilmiş. Salgın döneminde, gerek uçuş öncesi PCR yaptırmak için, gerekse tedaviler için 58 bine yakın da yurt dışı hastalarımız oldu. Salgının en yoğun zamanlarında günlük 3 binin üzerinde poliklinik başvurusu, 100-150 kadar da hasta yatışımız oluyordu. PCR test sayısının ise günlük 6 bine kadar çıktığını gördük. Bugün geldiğimiz noktada ise şu an yaklaşık 40-45 civarında Kovid hastamız servislerde, 10-15 hastamız da yoğun bakımda tedavi görüyor" dedi.