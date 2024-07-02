Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 tarihinde belli olacak. Enflasyon farkına göre öğretmen, polis ve hemşire maaşları yeniden hesaplanacak. Bilindiği üzere memur zammında enflasyon ve refah payı etkili oluyor. Temmuz zammı öncesi milyonlarca polis memuru ''2024 Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, polis maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte detaylar...