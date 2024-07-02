Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:39

Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise "Yeni polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Polis maaşı hesaplama işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz 2024 tarihinde belli olacak. Enflasyon farkına göre öğretmen, polis ve hemşire maaşları yeniden hesaplanacak. Bilindiği üzere memur zammında enflasyon ve refah payı etkili oluyor. Temmuz zammı öncesi milyonlarca polis memuru ''2024 Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, polis maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Polis maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni polis maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR

6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.

Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre memur zammı tablosu şöyle:

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA