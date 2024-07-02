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Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
13:39
Polis maaşları ne kadar oldu, açıklandı mı? 2024 Temmuz memur zammı ile yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli ve memur zammı için beklenen tarih geldi çattı. 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 6 aylık enflasyon farkı TUİK tarafından açıklanacak. Bu veriler neticesinde birçok kalemin maaşları değişecek. Bu noktada ise "Yeni polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Polis maaşı hesaplama işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar…