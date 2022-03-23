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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:13
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
09:07
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rus ordusunun AVM saldırısının ardından başkent Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağının son saatlerine girilirken önemli gelişmeler yaşandı. Ukrayna'da bir yandan savaşın getirdiği uluslararası mücadele de diğer tarafdan devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya kimyasal saldırı baskısı dünkü açıklamalarına da yansıdı. İtalyan Parlamentosu'na hitap eden Vladimir Zelenskiy, Putin ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Avrupa olduğunu ifade ederek, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısıdır ve onlar Avrupa'ya girmek istiyorlar" dedi. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...