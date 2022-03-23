Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 27'nci gününe girdi. AVM saldırısının ardından başkent Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kiev'de sadece asker, polis ve özel izinli kişilerin sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Ukrayna topraklarında devam eden savaş hararetini korurken çatışmaların uluslararası mücadele boyutunda da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. ABD, İtalya tarafından Rusya'ya yaptırımlarla ilgili yeni adımlar gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den savaşın seyrine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

İşte Rusya Ukrayna savaşı için son durum bilgisi ve yaşanan son dakika gelişmeleri