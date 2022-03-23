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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:07

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Rus ordusunun AVM saldırısının ardından başkent Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağının son saatlerine girilirken önemli gelişmeler yaşandı. Ukrayna'da bir yandan savaşın getirdiği uluslararası mücadele de diğer tarafdan devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya kimyasal saldırı baskısı dünkü açıklamalarına da yansıdı. İtalyan Parlamentosu'na hitap eden Vladimir Zelenskiy, Putin ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Avrupa olduğunu ifade ederek, "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa'nın kapısıdır ve onlar Avrupa'ya girmek istiyorlar" dedi. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

Uğur YILDIRIM
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 27'nci gününe girdi. AVM saldırısının ardından başkent Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kiev'de sadece asker, polis ve özel izinli kişilerin sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Ukrayna topraklarında devam eden savaş hararetini korurken çatışmaların uluslararası mücadele boyutunda da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. ABD, İtalya tarafından Rusya'ya yaptırımlarla ilgili yeni adımlar gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den savaşın seyrine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

İşte Rusya Ukrayna savaşı için son durum bilgisi ve yaşanan son dakika gelişmeleri

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri

07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

04.55: Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

04.17: Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

03.30: Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Son 24 saat Kiev'de yapılan operasyonlarda 149 Rus sabotajcı yakalandı. Yetkililer cep telefonları üzerinden sivillere dışarı çıkılmaması ve sokağa çıkma yasağına uyulması yönünde mesajlar atıyor.

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Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev’de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Ukrayna'da çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi de devam ediyor. Başta Mariupol, Zaporojiya ve Kiev olmak üzere ülkede çalışan 7 insan koridordan 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildi.

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