Video Dünya Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" | Video
Zelenskiy:

Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" | Video

23.03.2022 | 08:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy: Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız | Video 06:36
Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" | Video 23.03.2022 | 08:44
Rusya Savunma Bakanlığı: Bugün Ukrayna’ya ait 83 askeri tesis vuruldu | Video 01:41
Rusya Savunma Bakanlığı: "Bugün Ukrayna’ya ait 83 askeri tesis vuruldu" | Video 23.03.2022 | 08:47
Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video 01:11
Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video 23.03.2022 | 08:44
Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi | Video 02:57
Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi | Video 23.03.2022 | 08:44
Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 00:33
Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 23.03.2022 | 08:44
Ukrayna: Rusya’nın 3 günlük mühimmatı kaldı | Video 01:48
Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" | Video 22.03.2022 | 15:27
Ukrayna’nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi | Video 01:13
Ukrayna’nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi | Video 22.03.2022 | 15:27
ABD’de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 00:48
ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 22.03.2022 | 14:48
ABD’de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 00:32
ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.03.2022 | 13:17
Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video 00:21
Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video 22.03.2022 | 12:18
Zelenskiy: Putin ile ilk görüşmemde Kırım ve Donbass konusunu gündeme getirmeye hazırım | Video 09:36
Zelenskiy: "Putin ile ilk görüşmemde Kırım ve Donbass konusunu gündeme getirmeye hazırım" | Video 22.03.2022 | 09:07
Ukrayna’daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti | Video 00:18
Ukrayna’daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti | Video 22.03.2022 | 08:58
Rusya, Ukrayna’nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi | Video 01:37
Rusya, Ukrayna’nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi | Video 22.03.2022 | 08:58
ABD Başkanı Biden: Rusya hipersonik füze fırlattı | Video 09:04
ABD Başkanı Biden: "Rusya hipersonik füze fırlattı" | Video 22.03.2022 | 08:50
SON DAKİKA! Rusya, Mikolayiv’i vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 00:07
SON DAKİKA! Rusya, Mikolayiv’i vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 21.03.2022 | 16:29
Rus polisi Herson’da protestoculara ateş açtı | Video 01:45
Rus polisi Herson'da protestoculara ateş açtı | Video 21.03.2022 | 15:59
Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu | Video 00:29
Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu | Video 21.03.2022 | 14:50
Zelenskiy: Roketler NATO’nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız | Video 06:48
Zelenskiy: "Roketler NATO’nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız" | Video 21.03.2022 | 14:26
Lviv’de spor salonları sığınma merkezine dönüştü | Video 03:22
Lviv’de spor salonları sığınma merkezine dönüştü | Video 21.03.2022 | 12:37
SON DAKİKA! Çin’de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 01:17
SON DAKİKA! Çin’de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 21.03.2022 | 12:37

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 28 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın saldırılarına karşılık kendilerine destek olan ülkeler ile temaslara devam ettiğini kaydetti. Sabah saatlerinde Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis ile görüştüğünü belirten Zelenskiy, Papa'ya Ukrayna için çabaları ve duaları için teşekkür ettiğini belirtti. Öğle saatlerinde İtalya meclisinde konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, "İtalya'yı Rusya'ya ve rejimine karşı yaptırımları güçlendirmeye çağırdım" ifadelerini kullandı. Bu hafta için G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin gerçekleşeceğini hatırlatan Zelenskiy, bu toplantılarda Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hedeflediklerine de dikkat çekerek, "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" ifadelerin kaydetti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile AB toplantısının yanı sıra işbirliği ve güvenlik konularını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de önemli bir görüşme yaptığının da altını çizerek, "Bu haftaki NATO ve G7 zirveleri öncesinde pozisyonlarımızı belirlemeye devam ediyoruz. Justin Trudeau bizi destekleyecek" dedi.

"YEMEK YOK, SU YOK, İLAÇ YOK"
Konuşmasında, bugün Ukrayna'daki sivil tahliyelerden ve yaşanan olumsuzluklardan bahseden Zelenskiy, "Bugün itibariyle Mariupol kentinde insanlık dışı koşullarda yaşayan 100 bin kişi var. Yemek yok, su yok, ilaç yok. Sürekli bombardıman altındalar. Bir haftadan fazla bir süredir Mariupol sakinleri için düzenli insani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Ve ne yazık ki neredeyse tüm girişimlerimiz Rus işgalciler tarafından bombardıman veya kasıtlı terör yoluyla engelleniyor. Bugün, insani yardım hatlarının biri işgalciler tarafından basitçe ele geçirildi. Manguş yolundaki mutabık kalınan yolda yardım ekipleri ve otobüs şoförleri gözaltına alındı. Tüm zorluklara rağmen bugün Mariupol'de 7 bin 266 kişi kurtarıldı. Temsilcilerimiz Kiev, Harkov, Zaporijya ve Luhansk bölgelerinde insani koridorlar üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Ukrayna için insani yardım malzemelerine yardım edebilecek ve yardım etmek isteyen herkes için hat oluşturulması. Sadece son iki haftada ülkemize 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştı" bilgilerini açıkladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA